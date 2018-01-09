Кими Райкконен: "Хочу побороться за титул в этом году"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен считает, что сможет побороться за чемпионство в предстоящем сезоне. 38-летний финн будет самым возрастным гонщиком в пелотоне.

– Конечно, я планирую побороться за титул в этом году, – цитирует F1i Райкконена. – В прошлом году мы плохо начали сезон, не нашли вовремя хороших настроек. Потребовалось много времени для их поиска. Потом ситуация улучшилась, но по разным причинам случались сходы в конце сезона. При этом как команда мы проделали большой путь в 2017 году. В этот раз у нас есть все, чтобы начать с нуля и побороться за титул.