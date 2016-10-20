Кими Райкконен: "Ферстаппен хорош, однако он действует на пределе"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен считает, что гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен прекрасно выполняет свою работу, однако ему все же стоит найти способ не переходить предел приемлемых стандартов пилотирования. Кроме того, Райкконен признал, что пока что "Скудерии" нужно приложить немало усилий, чтобы догнать "Мерседес" и "Ред Булл".

– Кто доволен, а кто нет – зависит от того, кто в итоге остался впереди, – цитирует Autosport Райкконена. – Я ничего не имею против Макса, он отличный гонщик, который прекрасно справляется со своей работой, но некоторые его действия до сих пор на пределе допустимого. Тем не менее только стюардам решать, прав он или нет. В долгосрочной перспективе все должно прийти в норму. Такое бывает, что на протяжении сезона приходится бороться с каким-то одним гонщиком, а на следующий год – с другим. Однако мне нечего сказать о Максе.

Мы продолжаем работать без перерыва, и на одних трассах мы были лучше, чем на других, – продолжил Кими. – Мы все делаем правильно, прогресс идет, однако еще немало предстоит сделать. Этот процесс бесконечный, но каждый шаг и каждая деталь нам приносят результат. Нас порадовал наш темп на Сузуке, однако довольны на сто процентов мы будем только тогда, когда станем лидерами.