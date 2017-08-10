Кими Райкконен: "Феррари" знает, что я могу хорошо делать свою работу"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен не считает, что растерял гоночную форму. Финн сетует на невезение в нынешнем сезоне.

– Я не очень доволен результатами, – цитирует F1i Райкконена. – Потому что мне хочется побеждать, но в этом году не получается. Я понимаю, что могу победить, если все сложится хорошо. Но постоянно что-то происходит, за что мне приходится расплачиваться. У меня есть хороший ритм, и об этом не беспокоюсь. Просто нужно, чтобы все сложилось благополучно. Команда знает, чего я хочу, на что я способен. Думаю, что в "Феррари" понимают, что я способен делать хорошо свою работу, поэтому я еще тут.