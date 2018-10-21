Кими Райкконен: "Это был позитивный день, "Феррари" был довольно близко"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен после квалификации "Гран-при США" отметил, что доволен ее итогом. Финский гонщик показал третий результат и будет стартовать на вторым после Льюиса Хэмилтона из-за штрафа Себастьяна Феттеля.

- Это был позитивный день, мы были довольно близко, - приводит ВВС слова Райкконена. - Я могу справиться с проблемами, у меня хорошие ощущения от болида. Попробуем завтра показать хорошую гонку, мне неченго терять. Нужно сделать хороший страт и посмотреть, на что мы способны.