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Кими Райкконен: "Если Ферстаппен продолжит в том же духе, последствия будут очень серьезными"

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Пилот "Феррари" Кими Райкконен подчеркнул, что Максу Ферстаппену постоянно сходит с рук его поведение на трассе. По мнению Райкконена, может случиться так, что ситуация не изменится до тех пор, пока Ферстаппен не попадет в серьезную аварию из-за своих опасных маневров на трассе.

 - Я уверен, что если ничего не изменится, рано или поздно авария произойдет, но судя по всему, всех все устраивает, - цитирует F1News Райкконена. - Любопытно, кого будут обвинять, когда что-нибудь все же случится. Как я сказал, я поддерживаю интересную и жесткую борьбу, но считаю, что в этой ситуации все было неправильно. Конечно, у всех всегда разные мнения, и это почти ничего не меняет. Возможно, должна произойти авария, прежде чем все всем станет понятно, но надеюсь, что обойдется без этого, ведь последствия могут быть серьезными.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/interview/raikkonen/114869.shtml

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