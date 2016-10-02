Кими Райкконен: "Если бы я не среагировал, для нас с Росбергом гонка могла закончиться"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен осудил маневр Нико Росберга, за который немец во время гонки "Гран-при Малайзии" был наказан десятью штрафными секундами. При обгоне финна пилот "Мерседеса" допустил контакт между болидами, спровоцировав аварийную ситуацию, по мнению стюардов.

– Я ждал, что Росберг может нечто предпринять, поскольку он входил в поворот необычно, – цитирует Motorsport Райкконена. – Когда поворачивал, увидел вспышку в зеркалах и должен был среагировать, поехать прямо, иначе для нас обоих гонка могла закончиться. Но некоторые повреждения болид все-таки получил. Росберг оштрафован, но на результате это не сказалось. Догнать его я не смог. У меня были небольшие повреждения переднего крыла, но важнее то, что откололись некоторые элементы корпуса.