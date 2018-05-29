Кими Райкконен: "Дама, написавшая, что я вернусь в ралли, мало разбирается в автоспорте"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в ралли. Ранее финские СМИ сообщили, что "Тойота" хочет пригласить его в ралли в 2019 году.

– Если вы поговорите с дамой, которая написала эту статью, то поймете, что она не слишком разбирается в автоспорте. Это просто слухи, – цитирует F1i Райкконена. – Конечно, ралли может меня заинтересовать, когда я закончу с "Формулой-1". Это не секрет. Но никаких контактов у меня не было. А разговоры окружающих – это не моя проблема. Что знает автор этой статьи о моей жизни? Ничего!