Кевин Магнуссен: "Вандорну повезло оказаться в "Формуле-1" в нужное время"

Бывший пилот "Макларена" Кевин Магнуссен считает, что Стоффелю Вандорну повезло оказаться в команде в качестве призового пилота. Бельгиец заменит в 2017 году Дженсона Баттона.

– Мне нечего советовать Вандорну, – цитирует Motorsport Магнуссена, который в 2014 году выступал за "Макларен", а потом был понижен до резервного пилота. – Он сам прекрасно знает, что делать. Его окружают грамотные специалисты. Ему повезло прийти в "Формулу-1" в хорошее время, попасть именно в "Макларен", когда команда развивается. Он сможет показать себя на фоне Алонсо. У Вандорна есть все, чтобы обеспечить себе будущее в "Формуле-1".