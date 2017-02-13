20:08 | ФОРМУЛА-1

Кевин Магнуссен: "Система Halo не спасла бы жизнь Бьянки"

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Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен считает, что введение системы защиты головы пилота Halo не имеет смысла. По его мнению, она не обеспечит необходимой безопасности.

– Я голосовал против этой системы, – цитирует ВТ Магнуссена. – Думаю, эта идея идет вразрез с ДНК "Формулы-1". Halo, конечно, снижает риск получения травмы, если отлетает колесо или осколок от другой машины. Но мы должны думать о других опасностях, я считаю. Вспомним трагедию с Жюлем Бьянки. Это было кошмарное стечение обстоятельств. "Формула-1" должна извлечь из этого уроки. А Halo не спасла бы жизнь Бьянки.

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