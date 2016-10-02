Кевин Магнуссен: "Система Halo могла бы помешать мне выскочить из горящей машины"

Пилот "Рено" Кевин Магнуссен считает, что система защиты головы гонщика Halo могла бы помешать ему покинуть болид, который загорелся. Во время первой практики "Гран-при Малайзии" машина Магнуссена вспыхнула на пит-лейне, но гонщик смог быстро ее покинуть.

– Помешала бы мне система Halo? Это интересный вопрос, – цитирует Bild Магнуссена. – Я не проверял ее, поэтому не могу судить об этом уверенно. Но лишние пять секунд – это много, когда машина в огне.

С ним не согласился руководитель Ассоциации гонщиков Алекс Вурц.

– Ему потребовалось бы дополнительно полсекунды, – отметил он. – Иначе то же самое можно было говорить про фиксатор головы пилота. Помните, десять лет назад он вводился. И если бы хотелось увидеть в этом негатив, то мы тоже говорили бы о возможной помехе при выходе из болида во время пожара. Ведь на его снятие нужно время. На деле это занимает доли секунды.