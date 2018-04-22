Кевин Магнуссен: "Рено" стала главным конкурентом "Хааса"

Пилот "Хааса " Кевин Магнуссен считает, что его команда способна побороться за четвертое место в Кубке конструкторов. По его словам, главными конкурентами станут "Рено" и "Макларен".

– Сейчас мы в выгодном положении, но нужно понимать, как будет развиваться ситуация, – цитирует F1i Магнуссена. – Думаю, мы можем побороться с "Рено", опережаем "Макларен", который способен ввязываться в борьбу в отдельных гонках.

"Рено", вероятно, стала главным нашим соперником. У нас получилась хорошая машина, которая способна на высокие результаты на любых трассах.