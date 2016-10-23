Кевин Магнуссен: "Ожидали другого исхода сессии, но в гонке реально добиться хорошего результата"

Пилот "Рено" Кевин Магнуссен, ставший 18-м на квалификации "Гран-при США", остался разочарован результатом квалификации. При этом он отметил: в гонке реально добиться хорошего результата.

– Мы ожидали другого исхода сессии, поэтому я разочарован, – приводит Autosport слова Магнусена. – Мы ожидали другого исхода сессии, поэтому я разочарован. Мы не меняли настройки, потому что автомобиль вчера прекрасно себя вел. Сегодя же машина совсем по-другому ощущалась на трассе.

Мы не смогли проявить сегодня наши сильные стороны, поэтому нам нужно выяснить, что произошло. Надеюсь, что завтра гоночный темп окажется высоким, к тому же на этой трассе есть где обгонять. Завтра реально добиться хорошего результата. Мы не меняли настройки, потому что автомобиль вчера прекрасно себя вел. Сегодня же машина совсем по-другому ощущалась на трассе.

Мы не смогли проявить сегодня наши сильные стороны, поэтому нам нужно выяснить, что произошло. Надеюсь, что завтра гоночный темп окажется высоким, к тому же на этой трассе есть где обгонять. Завтра реально добиться хорошего результата.