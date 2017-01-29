Кевин Магнуссен: "Новые болиды больше подходят моему стилю вождения"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен считает, что новые болиды будут лучше подходить его стилю вождения. По словам датчанина, более быстрые машины отвечают его манере работы на трассе.

– Если я сталкиваюсь с проблемой, то начинаю работать на трассе слишком интенсивно, – цитирует Motorsport Магнуссена. – Обычно машине это не нравится. Но новые болиды лучше подходят моему стилю. Так что я с нетерпением жду возможности на них выступить. Это будет интересно. Если наши ожидания верны, то новые машины будут самыми быстрыми в истории "Формулы-1". Это же здорово. Всю зиму я тренируюсь, отпуска как такового не было. Приходится много работать над физподготовкой, потому что мы не знаем, насколько повысятся требования к выносливости.