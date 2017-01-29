13:49 29 января | ФОРМУЛА-1

Кевин Магнуссен: "Новые болиды больше подходят моему стилю вождения"

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Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен считает, что новые болиды будут лучше подходить его стилю вождения. По словам датчанина, более быстрые машины отвечают его манере работы на трассе.

– Если я сталкиваюсь с проблемой, то начинаю работать на трассе слишком интенсивно, – цитирует Motorsport Магнуссена. – Обычно машине это не нравится. Но новые болиды лучше подходят моему стилю. Так что я с нетерпением жду возможности на них выступить. Это будет интересно. Если наши ожидания верны, то новые машины будут самыми быстрыми в истории "Формулы-1". Это же здорово. Всю зиму я тренируюсь, отпуска как такового не было. Приходится много работать над физподготовкой, потому что мы не знаем, насколько повысятся требования к выносливости.

 

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