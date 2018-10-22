Кевин Магнуссен: "Мы соревновались в экономии топлива, а не в "Формуле-1"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен после финиша "Гран-при США" отметил, что провел хорошую гонку, несмотря на дисквалификацию. Гонщик занял 9-е место, но был исключен из итогового протокола за то, что команда превысила лимит топлива.

"К сожалению, мы соревновались в экономии топлива, а на в "Формуле-1". Использовали на 0,1 кг больше, за что получили дисквалификацию! Но таковы правила, так что нам нужно становиться лучше. Машина вела себя отлично, а пит-стоп вышел великолепным. Ждем следующей гонки", - написал Магнуссен в Твиттере.