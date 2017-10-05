Кевин Магнуссен: "Дайте нам просто сражаться на трассе"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен считает, что на него напрасно оказывают давление за поведение на трассе. Датчанина в последние недели критиковали Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберг за поведение во время гонок.

– У нас на трассе слишком много правил, – цитирует F1i Магнуссена. – Понятно, что правила нам нужны, но нельзя же каждый маневр ставить под сомнение. Конечно, разумно, что запрещено выдавливать кого-то с трассы. Но есть много моментов, которые просто нелепы. Дайте просто нам сражаться на трассе.