Кевин Магнуссен: "Буду готов к "Гран-при Италии"

Пилот "Рено" Кевин Магнуссен в своем твиттере поблагодарил болельщиков, которые поддержали его после полученной травмы во время "Гран-при Бельгии" . При этом датчанин заверил, что восстановится к этапу "Королевских гонок" в Италии. Напомним, что Магнуссен не справился с управлением на 7-м круге гонки и врезался в шинный барьер. В результате ему была диагностирована травма лодыжки.

"Спасибо за ваши сообщения, народ. Отправляюсь домой с больной лодыжкой. Н о я буду готов к Монце ", – написал Магнуссен.