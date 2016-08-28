22:02 | ФОРМУЛА-1

Кевин Магнуссен: "Буду готов к "Гран-при Италии"

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Пилот "Рено" Кевин Магнуссен в своем твиттере поблагодарил болельщиков, которые поддержали его после полученной травмы во время "Гран-при Бельгии". При этом датчанин заверил, что восстановится к этапу "Королевских гонок" в Италии. Напомним, что Магнуссен не справился с управлением на 7-м круге гонки и врезался в шинный барьер. В результате ему была диагностирована травма лодыжки.

"Спасибо за ваши сообщения, народ. Отправляюсь домой с больной лодыжкой. Но я буду готов к Монце", – написал Магнуссен.

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