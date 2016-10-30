Карлос Сайнс: "Я очень доволен результатом квалификации "Гран-при Мексики"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил удовлетворение своим выступлением в квалификации "Гран-при Мексики". Испанец сумел прорваться в третий сегмент и завтра начнет гонку 10-м.

– Я очень доволен результатом, – приводит Autosport слова Сайнса. – Уикэнд пока что дается непросто, поскольку условия на трассе постоянно меняются. Честно говоря, в начале первого сегмента я и не думал, что мы сможем прорваться в третий, однако во второй раз мы стартуем с 10-й позиции! Это большое достижение как для меня, так и для команды.

За рулем своего автомобиля я чувствую себя уверенно. Это во многом помогло нам добиться такого результата: я сходу стараюсь атаковать и таким образом оказываюсь так высоко.

Сейчас я на подъеме, и команда гордится этим, ведь добиться такого результата два уикэнда подряд было непросто. Тем не менее завтра будет трудно: у нас нет стратегического преимущества, поэтому нужно будет хорошо провести первый отрезок на Supersoft. Придется действовать осторожно, но мы всё равно готовимся к интересной гонке.