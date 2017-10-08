Карлос Сайнс: "Я не хотел, чтобы все так закончилось"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил сожаление по поводу схода с дистанции в гонке "Гран-при Японии". Испанец ошибся после старта и вылетел с трассы в своей последней гонке за "Торо Россо", после которой он переходит в "Рено".

– Нужно было рисковать с самого начала, – цитирует L’Equipe Сайнса. – Я пытался отыграть места, но это не сработало. Потерял контроль, и мне нет оправдания. Я прошу прощения у команды. Не хотел, чтобы все так закончилось. Эти три года в "Торо Россо" были великолепны. Я стал более сильным пилотом благодаря "Торо Россо". Это отличная команда, которая мне помогла.