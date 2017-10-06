Карлос Сайнс: "Я не думал о том, где окажусь в 2019 году"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс отметил, что еще не думал о том, где продолжит карьеру после следующего сезона. 2018 год испанец проведет в "Рено", но останется в системе "Ред Булла".

– Честно говоря, это не имеет значения, – цитирует F1i Сайнса. – В следующем году я буду в "Рено", и моим приоритетом будет результат этой команды. Я не думаю о 2019-м. Что будет, то будет. Постараюсь достичь результатов, которые нужны "Рено", эти результаты должны заставить "Ред Булл" захотеть меня сохранить. Все просто. Я буду делать все возможное в каждой гонке.