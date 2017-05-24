Карлос Сайнс: "Все пилоты "Формулы-1" будут следить за Алонсо в IndyCar"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс отметил, что все гонщики "Формулы-1" будут следить за выступлением Фернандо Алонсо в гонке "500 миль Индианаполиса". Пилот "Макларена" отказался от "Гран-при Монако", чтобы выступить в IndyCar.

– Я наблюдал за квалификацией и не был удивлен пятым местом Алонсо, – цитирует F1i Сайнса. – В гонке все может быть по-другому, она очень длинная, многое может случиться. Но я уверен, что Фернандо будет конкурентоспособен. Уверен, что все гонщики "Формулы-1" будут следить за Алонсо и поддерживать его.