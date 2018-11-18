Карлос Сайнс: "Все думают, что мы с Ферстаппеном ненавидим друг друга"

Пилот "Рено" Карлос Сайнс, который в следующем сезоне будет выступать за "Макларен", вспомнил о своем опыте в "Торо Россо". Он считает, что ему помогло соперничество с Максом Ферстаппеном в итальянской команде.

– Все думают, что мы с Максом ненавидим друг друга, но это не так, – цитирует F1i Сайнса. – Мы были очень конкурентоспособны в "Торо Россо", боролись, иногда это приводило к напряженности, но взаимное уважение сохранялось. Я считаю его одним из лучших гонщиков чемпионата. Мне удалось добиться прогресса, потому что наше соперничество подстегивало нас. Мы оба прибавили благодаря этому.