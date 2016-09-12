Карлос Сайнс: "Возможно, "Гран-при Сингапура" - последний шанс "Торо Россо" на очки в 2016 году"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший признал, что гоночный уик-энд в Сингапуре является одним из последних шансов для команды на завоевание очков до конца сезона-2016. На данный момент "Торо Россо" располагается на седьмом месте в Кубке конструкторов.

– Я не жалуюсь на поведение машины, – цитирует Autosport Сайнса. – Но нам необходимо провести тщательный анализ, который позволит понять, стоит ли продолжать работу с этим пакетом или же необходимо изменить подход. Важно выбрать такое единое направление на Сингапур, потому что для нас, возможно, это последний шанс для набора очков в 2016-м.

Если мы не дадим результат в Сингапуре, я буду очень взволнован. – В таком случае заключительная часть получится для нас очень сложной, и в оставшихся гонках мы будем надеяться только на дождь. Но если мы прорвемся в топ-десятку или будем близки к ней здесь, то в следующих гонках будем бороться за позиции выше, чем 16-е место.