Карлос Сайнс: "В следующем году с двигателями "Рено" "Торо Россо" будет сильнее"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс с оптимизмом смотрит на следующий сезон. По его мнению, развитие команды в этом году сдерживало использование старых двигателей "Феррари", а в следующем сезоне "Торо Россо" получит актуальные моторы "Рено".

– Нынешняя ситуация очень расстраивает, потому что наша максимальная скорость вызывает сожаление, – цитирует F1i Сайнса. – В Японии мы использовали стандартные настройки и увидели, что это неэффективно. Я не жду, конечно, двигателя "Мерседес" в следующем году, но "Рено" должна быть ближе к лидерам. А с хорошим шасси, разработанным Джеймсом Ки и его командой, мы сможем на равных бороться с "Уильямсом" и "Форс Индией".