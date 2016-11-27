Карлос Сайнс: "В начале года не мог бы подумать, что наберу 46 очков"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил разочарование тем, что не смог закончить гонку "Гран-при Абу-Даби". Испанец сошел с дистанции из-за повреждений, полученных машиной после столкновения с Джолионом Палмером.

– Гонка складывалась для меня позитивно, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Сайнса. – Я ехал на 14-м месте, стартовав с 21-й позиции. Мне удалось обойти "Манор", "Заубер", "Рено". Гонка шла гладко. И очень жаль, что Палмер ударил меня сзади. Но сезон получился удивительным для меня, я горжусь тем, что сделал в этом году. Мне удалось набрать 46 очков – я бы столько не спрогнозировал в начале года. Думаю, все можем быть довольны. Уже жду следующего сезона.