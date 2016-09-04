21:48 | ФОРМУЛА-1

Карлос Сайнс: "В Италии "Торо Россо" смотрелось лучше, чем в Бельгии"

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Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший после "Гран-при Италии" отметил, что команда сделала все возможное, чтобы набрать очки. Испанец приехал к финишу 15-м, тогда как его партнер Даниил Квят не смог завершить гонку из-за проблем с болидом.

– Я думаю, сегодня мы сделали все возможное, чтобы набрать очки, но у нас просто не было темпа для этого, – цитирует Autosport Сайнса. – Мы решили провести гонку с одним пит-стопом, и в какой-то момент это казалось вполне возможным. Но, в конце концов, я начал терять слишком много времени, поэтому пришлось заехать в боксы второй раз.

Непростая гонка, но все, что я могу сказать – мы добились максимума от машины и показали максимально возможный результат, финишировав на 15-м месте. По крайней мере, болид здесь выглядел лучше, чем неделю назад в Спа. Последние три гонки, проходившие на трассах, требовательных к мощности мотора, получились очень сложными. Надеюсь, в Сингапуре ситуация изменится в лучшую сторону, и мы вернемся на те позиции, которые заслуживаем.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36217-kvyat-gonka-proshla-ne-tak-kak-my-hoteli

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