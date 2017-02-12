21:49 | ФОРМУЛА-1

Карлос Сайнс: "Усилил тренировки выносливости"

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Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признался, что вынужден тренироваться в два раза больше, чем обычно, чтобы повысить выносливость. Испанец считает, что из-за нового регламента физические нагрузки на гонщиков возрастут.

– В этом году будет сложнее управлять машиной, – цитирует F1i Сайнса. – Прежних нагрузок на тренировках не хватает. Мы изменили мою программу. Вместо 50 минут физподготовки я занимаюсь по 90, 120 минут. Занятия участились. Стараюсь делать сеансы длиннее, чтобы тренировать выносливость.

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Материалы REN-TV

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