Карлос Сайнс: "Усилил тренировки выносливости"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признался, что вынужден тренироваться в два раза больше, чем обычно, чтобы повысить выносливость. Испанец считает, что из-за нового регламента физические нагрузки на гонщиков возрастут.

– В этом году будет сложнее управлять машиной, – цитирует F1i Сайнса. – Прежних нагрузок на тренировках не хватает. Мы изменили мою программу. Вместо 50 минут физподготовки я занимаюсь по 90, 120 минут. Занятия участились. Стараюсь делать сеансы длиннее, чтобы тренировать выносливость.