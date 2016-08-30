Карлос Сайнс: "У "Торо Россо" не должно было возникнуть проблем в Бельгии, но..."

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил надежду, что его команда сможет справиться с текущими проблемами. Он отметил, что итальянская конюшня заметно потеряла в скорости в последних гонках.

– У нас есть ограничения по мотору, но мы были готовы к этому, – приводит Autosport слова Сайнса. – В Хоккенхайм мы привезли обновленный аэродинамический пакет, чтобы компенсировать нехватку мощности, но наша скорость все равно не соответствует ожиданиям.

На данный момент есть несколько вопросов. Команда продолжает заниматься их изучением, чтобы понять, почему нам не удалось прибавить. В Спа у нас не должно было возникнуть особых трудностей, но...

Надеюсь, команда найдет решение. Я не виню пакет обновлений. Возможно, проблема заключается в чём-то еще. Мы должны разобраться, ведь в последних двух гонках мы очень серьезно потеряли в скорости.