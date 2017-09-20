Карлос Сайнс: "У меня никогда не было разочарования в "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс поблагодарил "Ред Булл" за предоставленные карьерные возможности. В следующем сезоне испанец будет выступать за "Рено", чему очень рад.

– Без "Ред Булла" я бы не смог сделать такой шаг в своей карьере, – цитирует Motоrsport Сайнса. – Я понимаю отношение ко мне. Моя судьба была в руках "Ред Булла", и команда хорошо этим распорядилась. Я очень благодарен за это, о чем уже сказал Хельмуту Марко. У меня никогда не было разочарования в "Торо Россо". Результаты в нынешнем сезоне подтверждают это. Разочарованный пилот никогда не показал бы таких результатов, как я. Я очень амбициозен, а "Ред Булл" хочет видеть амбиции у своих гонщиков. Я счастлив, что принадлежу этой системе.