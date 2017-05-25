Карлос Сайнс: "Торо Россо" не стоит расслабляться"

Российский пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс, показавший пятое время во второй практике "Гран-при Монако", остался доволен итогом заездов. Он добавил, что итальянской конюшне не стоит расслабляться.

– Мы сделали то, что должны были сделать в четверг в Монако: постепенно прибавляли в скорости и опробовали разные настройки, чтобы получить уверенность в машине, – приводит пресс-служба "Торо Россо" слова Сайнса. – После двух сегодняшних тренировок можно точно сказать, что мы полностью всем довольны.

Конечно, до субботы многое может измениться, поэтому нам не стоит расслабляться после сегодняшнего результата. Но это хорошая отправная точка! С нетерпением жду продолжения уик-энда.