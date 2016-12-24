16:17 | ФОРМУЛА-1

Карлос Сайнс: "Торо Россо" может нацеливаться на пятое место в следующем сезоне"

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Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс считает, что в следующем сезоне команда может быть конкурентоспособной. По его словам, этому поспособствует возвращение к актуальным двигателям "Рено".

– "Рено" делает очень хорошие двигатели, – цитирует Motorsport Сайнса. – Если наша команда сделает свою обычную работу с хорошим двигателем, то продвинется вперед в следующем году. В последние годы у "Торо Россо" хорошее шасси. Думаю, мы можем нацеливаться на пятое место в Кубке конструкторов. Шасси должно позволить нам бороться. У нас большая дружная команда, где каждый работает на общую цель.

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