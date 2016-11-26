Карлос Сайнс: "Такого катастрофического уик-энда в этом году еще не было"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил разочарование квалификацией "Гран-при Абу-Даби". Испанец показал только 21-й результат.

– У нас были проблемы на протяжении всего уик-энда, – цитирует Motorsport Сайнса. – Мы не смогли в практике проехать достаточно кругов, подготовиться к квалификации. Поэтому не знали, чего ждать. Раньше такого катастрофического уик-энда в этом году не было. Надеюсь, в гонке ситуация будет лучше. Нам не хватает скорости, но мы постараемся показать максимум. Если это 16-е место, то пусть будет 16-е. Хотя, конечно, не так хотелось закончить сезон.