Карлос Сайнс-старший: "Сын хотел перейти в "Рено", но "Ред Булл" его не отпустил"

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший рассказал, что "Ред Булл" не отпустил его сына в "Рено". По его словам, пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший был готов к смене коллектива, но австрийская сторона оказалась против такого развития событий.

– Мы вели переговоры с "Рено" и они были достаточно серьезными, – сказал для Onda Cero Сайнс-старший. – Команда сделала сыну серьезное предложение и он был готов сменить команду, но "Ред Булл" его не отпустил. Они хотят оставить Карлоса еще на один сезон, в итоге так и будет.

К сожалению, переход в "Рено" не состоялся, хотя я считаю, что для сына это был бы важный шаг в карьере. Следующий сезон должен стать последним в "Торо Россо" для Сайнса. Никто не задерживается в филиале "Ред Булла" больше, чем на четыре года.