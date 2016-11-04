Карлос Сайнс: "Система штрафов напоминает лотерею"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший призвал решить ситуацию с системой штрафов, которая, по его мнению, сейчас напоминает лотерею. Процесс принятия решения стюардов оказался в центре внимания в этом году, особенно это касалось эпизодов с борьбой колесо в колесо. Некоторые команды и гонщики полагают, что гоночной дирекции стоит меньше вмешиваться в ситуации на трассе, однако у Сайнса на этот счет другое мнение.

– Либо необходимо рассматривать каждый инцидент отдельно, либо установить четкие правила, – цитирует Autosport Сайнса. – Сейчас сложно понять, что тебя ждет, когда действуешь на пределе. Система штрафов напоминает лотерею.

Я слышал, что в предыдущих гонках были подобные ситуации, как между мной и Фернандо Алонсо, и тогда не было никаких штрафов. Когда мы боремся колесо в колесо, должны четко знать, что думают стюарды о правилах

Я говорю об этом с самого начала карьеры. Понятно, что люди есть люди, у каждого свои взгляды, поэтому мнения в каждой гонке могут отличаться. При стабильном судейском составе критерии на каждом отдельном "Гран-при", вероятно, будут более схожими. Может быть, они не всегда будут одинаковыми, но все-таки более схожими.