20:50 1 февраля | ФОРМУЛА-1

Карлос Сайнс: "Шансы "Торо Россо" на подиум - утопические"

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Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс считает, что его команде будет сложно рассчитывать на борьбу за подиум в 2017 году. По словам испанца, "Торо Россо" даже сложно будет конкурировать с "Маклареном".

– Я отношусь к шансам на подиум в 2017 году как к утопическим, – цитирует Cadena Cope Сайнса. – Не думаю, что мы сможем бороться и с "Маклареном" в этом году, потому что у него куда больший бюджет, чем у нас. Но надеюсь, что "Торо Россо" будет четвертой по силе командой. Полагаю, лидерами станут "Мерседес", "Ред Булл", "Феррари" и "Макларен".

 

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