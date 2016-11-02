Карлос Сайнс: "Сейчас наказания в "Формуле-1" - это лотерея"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс считает, что в последнее время участились жалобы гонщиков по радио на конкурентов на трассе. По его мнению, эта тактика – самый простой способ обойти кого-либо, добившись его наказания за те или иные действия на трассе.

– Все знают, что всегда могут пожаловаться по радио, – цитирует Motorsport Сайнса. – Это самый простой способ, который способен помочь обогнать. Не буду винить Алонсо за то, что он жаловался на меня. Во время гонки все мы возбуждены. Но считаю, что такое наказание для меня было слишком жестким. Я получил штрафные пять секунд. Система наказания сейчас напоминает лотерею. За одни и те же действия гонщиков то наказывают, то нет. Когда ты что-то делаешь на трассе, не знаешь, ждет ли тебя за это наказание.