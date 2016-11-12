Карлос Сайнс: "Сегодня перед сном я исполню танец дождя"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс после квалификации "Гран-при Бразилии", в которой он показал 15-й результат, отметил, что в завтрашней гонке команде будет сложно на сухой трассе. Испанец пообещал исполнить танец дождя перед сном, чтобы вызвать осадки.

- Не самый лучший результат в квалификации, но и не самый худший, - приводит пресс-служба "Торо Россо" слова Сайнса. - Мы понимали, что на такой трассе будет непросто. Сегодня было сложно попасть в третью квалификацию. Я хорошо начал первый сегмент, но не смог улучшить результат во втором. Мы должны проанализировать ситуацию и понять, что произошло.

Завтра будет интересная гонка, и мы должны сделать быстрый круг в ней. На сухой трассе нам будет очень сложно, но если пойдет дождь, то мы сможем побороться за очки. Сегодня перед сном я исполню танец дождя.