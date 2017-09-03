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11:49 | ФОРМУЛА-1

Карлос Сайнс: "Сцепления с дорогой не хватало"


Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс отметил, что квалификация "Гран-при Италии" выдалась сложной. Испанец показал 15-й результат в дождевых условиях.

– Было сложно управлять темпом и читать погоду, – цитирует Grand Prix Сайнса. – На промежуточных шинах я поначалу ощущал себя не лучшим образом. Дождевая резина работала лучше. Но мы вынуждены были потом вернуться на промежуточные. А сцепления с полотном не хватало. Надеюсь, что на сухой трассе будет комфортнее. Мы работали с меньшей прижимной силой, чем конкуренты, поэтому нам было сложнее в поворотах. Постараюсь в гонке прорваться как можно дальше.

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