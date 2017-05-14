Карлос Сайнс: "Постараюсь быть агрессивным со старта"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил разочарование квалификацией "Гран-при Испании". Он показал 12-й результат, незначительно отстав от замкнувших первую десятку пилотов во втором сегменте.

– Мы знали, что попасть в третий сегмент будет очень сложно, но были близки к этому, – цитирует Grand Prix Сайнса. – Очень обидно, потому что мы нашли правильный баланс машины. Я чувствовал себя комфортно. Надеюсь, гонка получится хорошей для нас. Я всегда стараюсь выложиться по максимуму. Постараюсь быть агрессивным со старта, чтобы улучшить позицию. Старт всегда был важен в Испании. С нетерпением жду начала гонки.