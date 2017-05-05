Карлос Сайнс: "Отрыв "Феррари" и "Мерседеса" от остальных будет только расти"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс считает, что новый технический регламент привел к большему расслоению команд в пелотоне. По его словам, "Мерседес" и "Феррари" не имеют конкурентов.

– Если что-то и есть плохого в "Формуле-1" сейчас, то это разрыв между двумя лучшими командами и всеми остальными, – цитирует F1i Сайнса. – Когда мы сравниваем их бюджет с нашим, понимаем, что такой команде, как "Торо Россо", никогда не догнать лидеров, несмотря на прогресс в сезоне. Напротив, отставание будет нарастать. Надеюсь, что новые владельцы "Формулы-1" решат эту проблему.