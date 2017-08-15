Карлос Сайнс: "Отношения с Квятом? Рано или поздно конкуренция внутри команды в "Формуле-1" возникает"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс подчеркнул, что намерен отработать свой контракт с "Ред Буллом" до конца. Напомним, что 22-летний испанец подвергся критике за слова о том, что он не намерен больше выступать за "Торо Россо", после чего ему пришлось объясняться.

– Контракт в "Формуле-1" имеет большое значение, – цитирует Soy Motor Сайнса. – Я доволен своим положением и не собираюсь нарушать контракт. Думаю, что в моих словах многое было вырвано из контекста. Сейчас ситуация прояснилась. Мы стали спокойнее.

Отношения с Квятом? Всякое случается. Полагаю, некая конкуренция с партнером по команде рано или поздно всегда возникает в "Формуле-1". Как иногда возникают ситуации, когда в борьбу приходится вмешиваться команде. Мне повезло. Я провожу хороший сезон, даю хорошие результаты и очки для команды. Поэтому могу быть довольным собой и гордым.