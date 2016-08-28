21:41 | ФОРМУЛА-1

Карлос Сайнс: "Обидно завершать гонку из-за прокола после такого старта"

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Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс посетовал, что не смог завершить "Гран-при Бельгии". Партнер Даниила Квята по итальянской конюшне сошел с дистанции из-за прокола.

– Очень обидно завершать гонку из-за прокола, – приводит Autosport слова Сайнса. – Я провел один из лучших стартов в своей жизни: к концу первого круга я отыграл семь мест и ехал седьмым.

Но в начале второго круга я наехал на обломки от других автомобилейа потом шина взорвалась. Я пережил не самые приятные ощущения. Жаль, что гонка закончилась таким образом, но я буду продолжать бороться, а сегодняшний день постараюсь забыть как можно быстрее.

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