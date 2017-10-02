Карлос Сайнс: "Обидно, что не удалось финишировать"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил разочарование сходом с дистанции в гонке "Гран-при Малайзии". На машине испанца случилась поломка в электронике.

– В целом день был позитивным, – цитирует Grand Prix Сайнса. – Если не считать схода с дистанции. Мы отлично проводили гонку, показывали хороший темп, были быстрее, чем в квалификации. В гонках вообще у нас больше получается, чем в квалификациях. Но проблемы с электроникой не позволили финишировать. Очень обидно, потому что машина была хороша, мы моги набрать много очков. Но мы сразу можем переключиться на "Гран-при Японии". Это одна из моих самых любимых гонок.