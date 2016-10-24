Карлос Сайнс: "Непременно отпраздную шестое место на "Гран-при США" шампанским"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс, финишировавший на шестом месте гонки "Гран-при США", остался очень доволен своим результатом. Он подчеркнул, что запомнит эту уикэнд навсегда.

– Сегодняшний результат является очень особенным для меня и команды, – приводит Autosport слова Сайнса. – Это невероятный результат! Какой импульс и какой способ мотивации команды до конца сезона! Этот уикэнд я запомню навсегда! Я очень рад повторению своего лучшего достижения в "Формуле 1", но более счастлив, чем в Барселоне, потому что на этой трассе мы не рассчитывали на такое выступление. Как показывало моделирование гонки, мы должны были финишировать на 11-12 месте, а в итоге боролись за пятое! Я очень, очень рад. Вы даже представить себе не можете, что я чувствую. Определенно, сегодня я отпраздную этот результат шампанским. Я испытываю чувства словно после победы!