Карлос Сайнс: "Не смог бы обойти Квята, если бы не отреагировал на повышение Ферстаппена"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс считает, что ему удалось провести удачно минувший сезон из-за досады по поводу перевода Макса Ферстаппена в "Ред Булл" по ходу чемпионата. Испанец остался в итальянской команде, где его партнером снова стал Даниил Квят.

– Это был непростой период, – цитирует F1i Сайнса. – Любому гонщику будет неприятно находиться в чьей-то тени. Многие люди комментировали положение, в котором оказался Квят, но они не задавались вопросом о том, как чувствую себя я. Мне нужно было быстро отреагировать, чтобы снова привлечь к себе внимание "Ред Булла". Я подумал, что докажу неправоту команды. Сразу после этого провел три лучшие гонки в своей карьере. Тогда предложение нового контракта не заставило себя ждать. Думаю, что та моя реакция стала ключевым моментом в карьере. Без нее я бы не смог опередить Квята и оказался бы в более сложной ситуации.