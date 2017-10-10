Карлос Сайнс: "Не ожидал, что сяду за руль "Рено" уже в этом году"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признался, что не ожидал в этом году сесть за руль "Рено". Ранее стало известно, что испанец уже с "Гран-при США" будет выступать за французскую команду.

– Я узнал об этом всего за полтора часа до официального объявления, – цитирует F1i Сайнса. – Это было большим сюрпризом для всех. Мой менеджер сказал мне, что принято такое решение. И все. Я не сразу понял, что произошло, поскольку готовился к гонке за "Торо Россо". Но новость в итоге оказалась приятной, потому что я получил шанс адаптироваться в новой команде пораньше перед следующим сезоном.