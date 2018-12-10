Карлос Сайнс: "На меня не давит, что вся Испания будет следить за моими гонками в 2019 году"

Пилот "Макларена" Карлос Сайнс не чувствует дополнительного давления из-за того, что в следующем году станет единственным испанцем в "Формуле-1". Он занял место Фернандо Алонсо в британской команде.

– Я не вижу в этом дополнительного давления, – цитирует F1i Сайнса. – Я не считаю, что ожидания фанатов или целой страны, это нечто негативное. Наоборот. Тот факт, что вся Испания будет следить за моими гонками в следующем году, меня очень мотивирует. Все это давление испаряется, когда садишься за руль. Там ты думаешь только о победе.