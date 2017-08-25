Карлос Сайнс: "Мы были быстрее, чем ожидали"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс доволен пятничной практикой "Гран-при Бельгии". Испанец показал девятое время во вторых свободных заездах.

– Это был хороший день, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Сайнса. – Мы были немного быстрее, чем ожидали. Это здорово. Но понимаем, что в субботу обычно наши конкуренты делают больший шаг вперед, чем мы. Нам нужно следить за ними, тянуться к ним, если хотим остаться в первой десятке. Началом уик-энда я доволен. А сумасшедшая погода в Спа меня не удивляет. Здесь постоянно дождь сменяет солнце. Это типично для Спа. Нужно быть готовым ко всему.