Карлос Сайнс: "Гран-при Сингапура" вызвал глубокое разочарование"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший, занявший 14-е место в "Гран-при Сингапура", выразил разочарование от сложившейся гонки. Партнер Сайнса по команде Даниил Квят финишировал девятым.

– Я зол, учитывая шестое место в квалификации накануне, – цитирует Autosport Сайнса. – Гонка началась не лучшим образом, поскольку мне пришлось уворачиваться от Макса Ферстаппена. В этот момент рядом со мной оказалась одна из машин "Форс Индии", и мы столкнулись. Правая часть моей машины оказалась повреждена.

Тем не менее, после этого у нас все равно был хороший темп, мы претендовали на очки, но выбыли из этой борьбы после того, как мне показали черно-оранжевый флаг. После возвращения на трассу я оказался в плотном трафике... Во второй половине гонки возникли проблемы с системой рекуперации энергии. Но до конца гонки я делал все возможное.

Такие дни, как сегодня, вызывают глубокое разочарование. Мы стартовали с шестой позиции и должны были воспользоваться возможностью набрать очки, но не смогли этого сделать. Однако я сохраняю уверенность: уровень нашей работы по ходу уик-энда был потрясающим и сегодня у нас был реальный шанс на финиш в первой десятке. Теперь я с нетерпением жду гонок в Малайзии и Японии, в которых, надеюсь, мы добьемся более высокого результата.