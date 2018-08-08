Карлос Сайнс: "Готов противостоять Алонсо в одной команде с ним"

Пилот "Рено" Карлос Сайнс отметил, что ему было бы интересно стать партнером по команде Фернандо Алонсо. Сайнса связывают с переходом в "Макларен", где выступает его более опытный соотечественник.

– Я не думал об этом, поскольку ничего еще не произошло, – цитирует F1Today Сайнса. – Но на трассе готов бороться с любым. Мой характер и уверенность в себе говорят, что я способен победить любого соперника. Наверное, соперничество с Фернандо стало бы большим вызовом. Но я готов и к этому. С моего появления в "Формуле-1" у меня странные ощущения от того, что Алонсо рядом со мной сражается в середине пелотона. Я всегда думал, что этот человек может биться только за победы. Но горжусь тем, что соревнуюсь с лучшими и извлекаю из этого уроки.