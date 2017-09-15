Карлос Сайнс: "Горжусь, что перехожу в "Рено" в такой момент"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признался, что очень рад предстоящему переходу в "Рено". В составе французской команды испанец проведет 2018 год.

– Я очень рад присоединиться к "Рено", – цитирует F1i Сайнса. – Быть гонщиком заводской команды – это большая честь. Надеюсь отплатить "Рено" за доверие хорошим выступлением на трассе. Это перспективная команда. Горжусь, что перешел в нее в такой важный момент. С нетерпением жду возможности выступить с Хюлькенбергом. Хочу поблагодарить "Ред Булл" за веру в меня и поддержку.